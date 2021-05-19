Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu'ndan siyasilere hükümetin acilen kurulması çağrısı
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Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu'ndan siyasilere hükümetin acilen kurulması çağrısı

Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu'ndan siyasilere hükümetin acilen kurulması çağrısı
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu, siyasi liderlere, ülkedeki taleplere yanıt vermeye ve reformları uygulamaya tam yetkili bir hükümetin acilen kurulması çağrısında bulundu.

Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu, siyasi liderlere, ülkedeki taleplere yanıt vermeye ve reformları uygulamaya tam yetkili bir hükümetin acilen kurulması çağrısında bulundu.

Uluslararası Destek Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki krizin önlenmesi sorumluluğunun Lübnanlı liderlere ait olduğu kaydedildi.

Lübnan ve halkının desteklendiği belirtilen açıklamada, liderlere, ülkedeki acil taleplere yanıt vermeye ve reformları uygulamaya yetkin tam yetkili bir hükümetin bir an önce kurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Hasan Diyab liderliğindeki son hükümetin istifasının üzerinden 9 ay, Saad Hariri'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen yeni hükümetin kurulması sürecindeki siyasi tıkanıklıktan esef duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Lübnan'da demokrasinin korunması için gelecek seçimlerin zamanında yapılması ve Lübnanlı tüm makamların, seçimler için belirlenen takvime göre hazırlık çalışmalarına başlaması önerisinde bulunuldu.

Lübnan'da meclis yeni bir erteleme kararı almazsa seçimlerin Mayıs 2022'de yapılması planlanıyor.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Arap Birliği'nin yanı sıra ABD, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve Çin'in oluşturduğu "Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu", 2013'te kurulmuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın dün, Meclis'e hükümetin kurulmasındaki gecikmelere ilişkin bir mesaj göndererek, Başbakan adayı Saad Hariri'nin 3'üncü defa hükümeti kuramadığını belirttiği aktarılmıştı.

Avn, Hariri'nin hükümeti kurmada gecikmesi konusunda "uygun bir karar" almasını istemişti.

Lübnan'daki hükümet krizi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda gerçekleşen büyük patlamanın ardından gelen tepkiler nedeniyle Başbakan Diyab'ın istifa etmesi üzerine yeni hükümeti kurma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.

Edib, 26 Eylül'de, "Hükümeti kurma görevini aldığım sıradaki mutabakat artık yok." diyerek görevi iade etmişti.

Daha sonra Avn, ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolar sonucu 29 Ekim 2019'da istifa etmek zorunda kalan eski Başbakan Hariri'yi 22 Ekim 2020'de yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Ancak ülkedeki mezhep eksenli siyasi güçlerin bakanlık paylaşımında yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet kurma çalışmalarında aylardır ilerleme kaydedilemedi.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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