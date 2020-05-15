Lübnan'ı çekirgeler ve hamam böcekleri bastı Lübnan'ın Suriye sınırına yakın Arsal beldesi ve Suriyeli mültecilerin bulunduğu Arsal kampını büyük çekirge ve hamam böcek sürüleri bastı.

Lübnan'ın Suriye sınırına yakın Arsal beldesi ve Suriyeli mültecilerin bulunduğu Arsal kampını büyük çekirge ve hamam böcek sürüleri bastı.

Lübnan'ın Suriye sınırına yakın Arsal beldesi ve Suriyeli mültecilerin bulunduğu Arsal kampını çekirge ve hamam böcek sürüleri bastı. Bölgede böceklerin sayısı arttıktan sonra yerel yetkililer, vatandaşların güvenliğini ve sağlığını korumak için harekete geçerek böcek ilacı püskürtü.

Bekaa'da Tarımsal Erşad Merkezi Müdürü Khaled Yaghi konuya ilişkin yaptığı açıklamada korku veya paniğe gerek olmadığını belirterek, "Ortaya çıkan böcek, geçtiğimiz yıl görülen böcekle aynıdır. Kışın toprağın altında yaşıyor ve yaz aylarında yerleşim alanlarında ortaya çıkıyor. Toksik değil. Tarım için faydalı" ifadelerini kullandı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA