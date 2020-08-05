Lübnan hükümetinden yaraları sarmak için "yardım paketi"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lübnan hükümetinden yaraları sarmak için "yardım paketi"

Lübnan hükümeti, Beyrut'taki patlama sonrası facianın halk üzerindeki etkilerini hafifletmek için evleri zarar gören ailelere barınak sağlamak, yaralıların hastane masrafları için fon tahsis etmek gibi bir dizi çözümün yer aldığı yardım paketini açıkladı.

Lübnan hükümetinden yaraları sarmak için
05.08.2020 22:09 | Son Güncelleme: 05.08.2020 22:12

Lübnan hükümeti, Beyrut'taki patlama sonrası facianın halk üzerindeki etkilerini hafifletmek için evleri zarar gören ailelere barınak sağlamak, yaralıların hastane masrafları için fon tahsis etmek gibi bir dizi çözümün yer aldığı yardım paketini açıkladı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Savunma Konseyi'nin, başkent Beyrut'un "felaket bölgesi" ilan edilmesiyle ilgili önerilerini kabul ettiği belirtildi.

Çalışma Bakanlığı'ndan Trablus ve Sayda limanlarında ithalat ve ihracat işlemlerini güvence altına almak için gerekeni yapması istenen açıklamada, Yüksek Yardım Komisyonu'na evleri yaşanamayacak durumda olan ailelere barınak sağlama, bu vatandaşlar için okul ve otelleri açma talimatı verildiği aktarıldı.

- Emniyet birimlerinden olay yerine müdahale etmemeleri istendi

Açıklamada, güvenlik birimlerinden dünkü patlamanın yaşandığı yerde delilleri yok edecek şekilde müdahalelerden kaçınmaları istendi.

Yaralıların hastane masraflarının karşılanması için hastanelere fon tahsis edileceği kaydedilen açıklamada, patlamada ölenlerin ailelerine de tazminat ödeneceği ancak tazminat miktarının daha sonra belirleneceği ifade edildi.

Patlamanın yansımalarını izlemek için kriz masası kurulacak

Hükümet ayrıca bu felaketin tüm düzeylerdeki yansımalarını takip etmek için bir kriz masası oluşturulması kararı aldı.

Kriz masasının Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı, Ekonomi, Sağlık, Çalışma, Ulaştırma, İçişleri, Dışişleri, Sosyal İşler bakanları ile ordu komutanından oluşacağı aktarıldı.

Açıklamada, hükümetin tüm ülke ve büyükelçilikleriyle iletişim kurmayı, gerekli yardımları sağlamayı ve bu amaçla özel bir fon oluşturmayı planladığı kaydedildi.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü 3. Sayfa
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Ekonomi
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek Politika
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi Güncel
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: Erdoğan, 'açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı' görüşünü YÖK'e bildirdi
Son Dakika: Erdoğan, "açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" görüşünü YÖK'e bildirdi
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi
Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Binnur Kaya 'Kırmızı Oda' ile geliyor
Binnur Kaya 'Kırmızı Oda' ile geliyor
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Ryan Donk, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu ve yönetimden zam talep etti
Ryan Donk, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu ve yönetimden zam talep etti
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını '66' ile değiştirdi
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını "66" ile değiştirdi
Nihat Özdemir'den harcama limiti sözleri: Gereken artırımlar varsa, bunları da yapacağız
Nihat Özdemir'den harcama limiti sözleri: Gereken artırımlar varsa, bunları da yapacağız
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
İzmir'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis müdahale etti: 16 gözaltı
İzmir'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis müdahale etti: 16 gözaltı
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Demir Fatih Sultan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bülent Bostanoğlu
Magazin Beyonce Sezen Aksu Coşkun Sabah Orhan Gencebay
Spor Okan Buruk Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Liman Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Lübnan hükümetinden yaraları sarmak için "yardım paketi" - Beyrut
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 22:16:41. #1.14#
title