Lübnan hükümetinden liman yetkililerine ev hapsi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan hükümeti, depolama ve güvenliği denetleyen tüm Beyrut liman yetkililerine ev hapsine alınmaları kararını verdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan hükümeti, depolama ve güvenliği denetleyen tüm Beyrut liman yetkililerine ev hapsine alınmaları kararını verdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada 100 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin kişi de yaralandı. Lübnan hükümetinin, 2014 yılından bu yana 'depolama ve güvenliği denetleyen' tüm Beyrut liman yetkililerinin ev hapsine alınmaları kararını aldığı ifade edildi.

Kaynak: DHA