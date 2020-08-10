Lübnan hükümetinde kriz devam ediyor
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Lübnan hükümetinde kriz devam ediyor

Lübnan Maliye Bakanı Ghazi Wazni istifa etti.

Lübnan hükümetinde kriz devam ediyor
10.08.2020 15:40 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:45

Lübnan Maliye Bakanı Ghazi Wazni istifa etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada en az 160 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın ardından hükümeti ve yöneticileri suçlayan halk, 2 gündür sokaklara akın ederek hükümet karşı protestolar gerçekleştirdi. Geniş çaplı eylemlerin ardından hükümetten de istifalar gelmeye devam ediyor. Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ve Lübnan Çevre Bakanı Damianos Kattar'ın ardından bugün, Adalet Bakanı Marie-Claude Najm görevinden istifa etti. Son olarak ise Lübnan Maliye Bakanı Ghazi Wazni, görevinden ayrıldığını açıkladı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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