Lübnan hükümeti "ekonomiyi kurtarma planı" için IMF ile görüşüyor

20.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:28

Lübnan hükümeti, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizi aşmak için bir kurtarma paketi hazırlamak amacıyla Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetiyle istişare görüşmelerine başladığını duyurdu.

Başbakan Hassan Diyab, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda IMF heyetini kabul etti. Görüşmede Lübnan'daki ekonomik kriz ve vadesi yaklaşan tahvil senetlerinin ele alındığı belirtildi.

Maliye Bakanı Gazi Vezni, konuya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümetin mevcut ekonomik krizi aşmak için bir kurtarma planı hazırlama çabaları çerçevesinde IMF heyetiyle istişare görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi.

Söz konusu planı IMF'nin desteğiyle hazırlamak istediklerini belirten Vezni, IMF heyetinin Lübnan'a ihtiyacı olan finansal ve ekonomik desteğin yanı sıra atılması gereken reform adımlarına ilişkin de tavsiyelerde bulunacağını kaydetti.

Bakanlar Kurulu toplantısında gündem "ekonomik kriz"

Bu arada Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında da ekonomik kriz ve etkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanlığından yapılı yazılı açıklamaya göre Avn, yasa dışı yollarla yurt dışına havale yaparak ekonomik krizin daha da derinleşmesine neden olan birey ve kurumlara karşı gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Bu konuda ciddi anlamda ihlaller olduğunu bildiklerini vurgulayan Avn, suçluların bunun bedelini ödeyeceğini söyledi.

Başbakan Diyab da herkesi bekleyen zor bir dönem olduğunu ifade etti.

Diyab, krizin etkilerini hafifletmek için her türlü çözüm yoluna başvurulması gerektiğini kaydetti.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Maliye Bakanlığının geçen yıl yayımladığı rapora göre, 51 milyar dolar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip Lübnan'da kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

Lübnan'ın, 1 milyar 200 milyon dolarlık eurobond tahvili senetlerinin vadesi martta doluyor.

Kaynak: AA