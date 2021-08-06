Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'e yönelik füzeli saldırısının ardından ülkede mezhepsel gerginlikler yaşandı
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Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'e yönelik füzeli saldırısının ardından ülkede mezhepsel gerginlikler yaşandı

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'e yönelik füzeli saldırısının ardından ülkede mezhepsel gerginlikler yaşandı
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan'da sabah saatlerinde İsrail'e füzeyle saldıran Hizbullah mensuplarının bölge sakinleri tarafından yakalanmasının ardından, diğer bölgelerde Hizbullah yanlıları ile Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi destekçileri arasında arbede yaşandığı belirtildi.

Lübnan'da sabah saatlerinde İsrail'e füzeyle saldıran Hizbullah mensuplarının bölge sakinleri tarafından yakalanmasının ardından, diğer bölgelerde Hizbullah yanlıları ile Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi destekçileri arasında arbede yaşandığı belirtildi.

Lübnan'ın yerel gazetelerinden En-Nahar'ın haberine göre, ülkenin güneyindeki Şuveyya beldesi sakinleri ile sabah saatlerinde İsrail'e füze saldırısı yapan Hizbullah mensupları arasında yaşanan gerginlik, Sayda daha sonra Cebel-i Lübnan vilayetine taşındı.

Ülkenin güneyindeki Sayda bölgesinde yer alan bir pazarda ürünlerini satmaya çalışan Dürzi gençlerin kovulduğuna dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Bunun üzerine Dürzilerin çoğunlukta olduğu Cebel-i Lübnan'a bağlı Aley bölgesi sakinleri, Beyrut-Beka güzergahında çalışan minibüslere saldırdı.

Olayda yaralanan kişilere Lübnan Kızılhaçı tarafından müdahale edilirken, Şam yolu olarak bilinen Aley kavşağına konuşlanan askerlerin devriye gezmesinin ardından olaylar yatıştı.

Velid Canbolat liderliğindeki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi'nden milletvekili Vail Ebu Faur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yolları kesmeyle ilgili asılsız dedikoduların yayıldığını ifade etti.

Yaşanan olayların Lübnan ordusuyla koordineli çözüldüğünü belirten Ebu Faur, Şuveyya bölgesindeki olayların da Lübnan ordusu ve uygun siyasi iletişim kanallarıyla yatıştırıldığına vurgu yaptı.

Ebu Faur, Dürzi lider Canbolat'ın tüm bölgelerde fitneden uzak durma ve aklıselim çağrısı yaptığını aktardı.

Ne olmuştu?

Ülkenin güneyinden İsrail'e düzenlenen füze saldırısını gerçekleştirdikleri belirtilen Hizbullah mensubu kişiler, Nebatiye kentine bağlı Şuveyya beldesi sakinlerince yakalanarak orduya teslim edilmişti.

Olayla ilgili görsellerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine Hizbullah'tan açıklama geldi.

Hizbullah'a ait "El-Ahbar" gazetesinde yayımlanan açıklamada, Hizbullah gruplarının yerleşim yerlerinden uzak kırsal kesimlerden İsrail'e yönelik füze saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Saldırının özellikle "halkın güvenliği dikkate alınarak yerleşim yerlerinden uzak bir noktadan" yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Direnişçiler, eylem dönüşü sırasında Hasbaya kazasına bağlı Şuveyya bölgesinden geçerken halkın tepkisiyle karşılaştı." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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