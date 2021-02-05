Lübnan Hizbullahı, kendilerine muhalif Şii aktivist Slim'in öldürülmesini kınadı
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Lübnan Hizbullahı, kendilerine muhalif Şii aktivist Slim'in öldürülmesini kınadı

05.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:59
Lübnan Hizbullahı, kendilerine muhalif Şii aktivist Slim'in öldürülmesini kınadı

Lübnan Hizbullahı, kendilerine muhalefetiyle bilinen Şii aktivist Lokman Slim'in kaçırılarak öldürülmesini kınadı.

Lübnan Hizbullahı, kendilerine muhalefetiyle bilinen Şii aktivist Lokman Slim'in kaçırılarak öldürülmesini kınadı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde 3 Şubat akşam saatlerinde kaçırılan ve dün sabah arabasında silahla öldürülmüş halde bulunan Şii aktivist Slim cinayetini işleyen suçluların adalete teslim edilerek hak ettikleri cezaya çarptırılması çağrısında bulunuldu.

Aktivist Slim cinayetinin kınandığı açıklamada, ülkenin birçok bölgesinde işlenen suçların Lübnan'ın güven ve istikrarı pahasına siyasette ve basında malzeme olarak kullanıldığı savunuldu.

İran'ın desteklediği Hizbullah'a karşıtlığıyla bilinen 58 yaşındaki gazeteci aktivist Slim, ekonomik krize karşı 17 Ekim 2019'da ülke geneline yayılan protestolarda Şiilerin yoğun olduğu bölgelerde öne çıkan isimler arasında yer alıyordu.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA, Lokman Slim'in, 4'ü kafasından ve biri sırtından olmak üzere 5 kurşunla öldürüldüğünün adli tıpta tespit edildiğini aktarmıştı.

Hizbullah'a muhalif Lübnanlı Şii aktivist Slim'in cinayeti, yerel ve uluslararası çapta yoğun tepkilerle karşılaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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