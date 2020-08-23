Lübnan Hizbullahı İsrail'e ait bir İHA düşürdüğünü duyurdu
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Lübnan Hizbullahı İsrail'e ait bir İHA düşürdüğünü duyurdu

Lübnan Hizbullahı, güneyde ülkenin hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Lübnan Hizbullahı İsrail'e ait bir İHA düşürdüğünü duyurdu
23.08.2020 00:17 | Son Güncelleme: 23.08.2020 00:20

Lübnan Hizbullahı, güneyde ülkenin hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, 22 Ağustos'ta gündüz saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Ayta eş-Şab Beldesi semalarında uçuş yapan İsrail İHA'sının düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, örgüt mensuplarının söz konusu İHA'nın enkazına ulaştığı belirtildi.

Konuyla ilgili İsrail'den henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'e ait İHA'lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletlere şikayet ediyor.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, haziran ayında yaptığı açıklamada, İsrail'in 2019'da ve bu yılın ilk 5 ayında ülkesine yönelik ihlallerine dair şunları söylemişti:

"İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik 2019'daki ihlallerinin sayısı, 178'i kara sınırı, 739'u deniz sınırı ve 1373'ü de hava sahası olmak üzere toplam 2 bin 290 olarak kayıtlara geçti. İsrail, bu yılın ilk 5 ayında ise kara sınırında 374, deniz sınırında 386 ve hava sahasında 250 kez Lübnan egemenliğini ihlal etti."

Kaynak: AA

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