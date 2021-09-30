Lübnan Hizbullahı İsrail'e ait bir drone düşürdüğünü duyurdu - Haberler
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Lübnan Hizbullahı İsrail'e ait bir drone düşürdüğünü duyurdu

AA / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel
Lübnan Hizbullahı İsrail'e ait bir drone düşürdüğünü duyurdu

Lübnan Hizbullahı, ülkenin güneyinde hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir drone düşürdüğünü açıkladı.

Lübnan Hizbullahı, ülkenin güneyinde hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir drone düşürdüğünü açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, saat 13: 55'te ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Yatir beldesinin kırsalı semalarında uçuş yapan bir drone'un tespit edildiği belirtildi.

Hizbullah mensuplarının uygun silahları kullanarak İsrail'e ait drone'u düşürdüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu drone'un enkazına dair bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, orduya ait bir drone'un rutin uçuşu sırasında Lübnan topraklarında düştüğü ve konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

İsrail'e ait İHA'lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet ediyor.

AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri
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Haber: Lübnan Hizbullahı İsrail'e ait bir drone düşürdüğünü duyurdu - Haberler
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