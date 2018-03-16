Lübnan Güvenlik Güçlerine Uluslararası Destek Toplantısı

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Lübnan'ın güvenlik güçlerinin desteklenmesine ilişkin, "Ordu ve iç güvenlik güçlerinin kapasitesi ile devlet kurumlarının güçlendirilmesi Lübnan'ın bölgesel krizlerden korunması açısından çok önemli." dedi.

İtalya'nın başkenti Roma'da, Lübnan Ulusal Ordusu ve İç Güvenlik Güçlerine Destek için Uluslararası Destek Grubu Bakanlar Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Lübnan Başbakanı Saad Hariri, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, BM Lübnan Özel Temsilcisi Pernille Dahler Kardel, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin yanı sıra 40'dan fazla ülkeden temsilcisi katıldı.

Toplantının ardından İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, Lübnan Başbakanı Hariri ve BM Lübnan Özel Temsilcisi Kardel, ortak basın toplantısı düzenledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, "Ordu ve iç güvenlik güçlerinin kapasitesi ile devlet kurumlarının güçlendirilmesi Lübnan'ın bölgesel krizlerden korunması açısından çok önemli." dedi.

Alfano, öte yandan uluslararası çabaların, Lübnan'ın karakteri olarak nitelenebilecek diyalog ve çoğulculuk ruhuna katkıda bulunabileceğini söyledi.

"Nijer İçişleri ve Savunma bakanlarının Nijer'in İtalya'nın ülkeye askeri birlik göndermesini istemediği" şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Alfano, askeri misyon talebinin Nijer yetkililerinden geldiğini ve bunun sonucunda İtalyan Parlamentosunda onaylandığını belirtti. Alfano, bundan sonraki sürecin de Nijer yetkililerinin talebine göre yönleneceğini aktardı.

Lübnan Başbakanı Hariri, ülkesinin, devlet kurumlarının sağlamlaştırılması ve istikrar ile güvenliğin korunması yönünde çaba sarf ettiğini vurguladı.

Ülkesinin ayrıca ekonomik reformları da hayata geçirme gayreti içinde olduğunu aktaran Hariri, Lübnan'a ordu ve iç güvenlik güçleri için 400 milyon avroluk yardım yapacağını açıklayan Fransa ve Lübnan'ın istikrar ve güvenliğinin bölge ve dünya için öneminin altını çizen tüm ülkelere teşekkür etti.

BM Lübnan Özel Temsilcisi Kardel de "Bugün, uluslararası toplumun Lübnan'ın istikrar, güvenlik, egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü konusunda birlik ve tam destek içinde olduğunun göstergesidir." diye konuştu.

Lübnan'ın devlet kurumları ve güvenlik güçlerinin pekiştirilmesinin, çatışmaların önlenmesi için en iyi araç olduğunun altını çizen Kardel, bu konferansın Lübnan'da sürdürülebilir barışın inşası yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

"Lübnan, Ortadoğu'yu istikrarsızlaştıran krizlerden korunmalı"

Toplantının sonunda ayrıca, "Lübnan Ordusu ve İç Güvenlik Güçlerine Destek Bakanlar Toplantısı ortak bildirisi" yayımlandı. Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda Lübnan'ın egemenliği, güvenlik ve istikrarına yönelik taahhütler dile getirildi. Ayrıca, Lübnan yetkililerinin 6 Mayıs 2018'de yapılacak genel seçimin uluslararası standartlara uygun olması yönündeki çabalarının da desteklendiği ifade edildi. Lübnan'ın Ortadoğu'yu istikrarsızlaştıran krizlerden korunması gerektiği yönündeki çağrılar yinelenerek, bölge ülkeleri ve organizasyonlara, Lübnan'ın egemenlik ve bütünlüğüne saygı çerçevesinde siyasi, sosyal, ekonomik ve finansal istikrar ile güvenliğinin sağlanması için çalışılması çağrısında bulunuldu."

Lübnan Başbakanı Hariri'nin bu yöndeki çabalarının takdir edildiğinin aktarıldığı bildiride, Lübnan'a, taahhüt ettiği üzere "kendini bölgesel çatışma ve sorunlardan soyutlama politikasını bir an önce hayata geçirmesi" çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Lübnan Ulusal Ordusu'nun terör örgütü DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin mağlup edilmesinde çok başarılı bir rol oynadığı anımsatılan bildiride, hem ordunun hem de iç güvenlik güçlerinin terörle mücadele ve sivillerin korunmasında çok iyi bir iş çıkardığına işaret edildi.

Bildiride, "Lübnan da güçlü ve sürdürülebilir güvenlik ortamı, ekonomik yatırımlar ve uzun dönemli kalkınmanın artırılması için gerekli güvenin tesisine katkı sağlayacak. Bu da Lübnan'ın 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak." ifadeleri kullanıldı.