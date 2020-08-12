Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Caca'dan "yeni hükümet" için uluslararası baskı iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Caca'dan "yeni hükümet" için uluslararası baskı iddiası

Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca, "Siyasi güçler yeni bir hükümet kurma aşamasında.

Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Caca'dan
12.08.2020 19:21 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:24

Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca, "Siyasi güçler yeni bir hükümet kurma aşamasında. Daha önce görülmeyen uluslararası bir baskı söz konusu." dedi.

Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi lideri Caca, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Hassan Diyab'ın istifası sonrası yürütülen yeni hükümet kurma çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Siyasi güçlerin yeni bir hükümet kurma aşamasında olduğunu belirten Caca, "Daha önce görülmeyen uluslararası bir baskı söz konusu." şeklinde konuştu.

Uluslararası baskının detaylarına ilişkin bilgi vermeyen Caca, yeni kurulacak hükümetin daha öncekilere benzememesi ve tamamen bağımsız olması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kendileri için tek hedefin mevcut yönetimin değişmesi ve parlamentonun düşmesi olduğuna dikkati çeken Caca, ülkedeki siyasi partileri temsil eden mevcut parlamento yerine bağımsız bir parlamentonun oluşturulması çağrısında bulundu.

Caca, geçen hafta Beyrut Limanı'nda yaşanan şiddetli patlamanın soruşturmasına da değinerek, Lübnan makamlarının sürdürdüğü soruşturmayı dikkate almadıklarını dolayısıyla uluslararası bir soruşturmanın yürütülmesi yönündeki taleplerini yineledi.

Beyrut'ta yaşanan felaketten ötürü emniyet ve yargı makamlarını sorumlu tutan Caca, bahsi geçen şiddetli patlamanın, bugüne kadar ülkeye yönelik gerçekleştirilen birçok İsrail saldırılarından daha etkili olduğunu savundu.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, dün yaptığı açıklamada, "Ölü sayısı 171'e ulaştı, kayıp durumdaki kişilerin sayısı ise 30-40 civarında. Yaralılardan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor. 1500 civarında da özel tedavi isteyen yaralı var." ifadelerini kullanmıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama halkın uzun zamandan beri yönetime karşı olan öfkesini daha da artırdı.

Binlerce kişinin katılımı ve "Hesap Günü" sloganlarıyla 8 Ağustos'ta Beyrut şehir merkezinde başlayan protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta Başbakan Hassan Diyab istifasını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! 'CHP Genel Başkanı kim olmalı?' sorusunda İnce sürprizi Politika
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi
Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da tedbirlere uyulmuyor! Son 2 haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı Güncel
Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da tedbirlere uyulmuyor! Son 2 haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır Ekonomi
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Politika
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Bakan Ersoy, 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı Güncel
Bakan Ersoy, "Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor" iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar...
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Bodrum'da kadınların 'Niye bakıyorsunuz' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor
Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı
Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı
Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı
Son Dakika: Fenerbahçe başkan vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti
Son Dakika: Fenerbahçe başkan vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı
Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Kütahya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Kütahya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Mahir Ünal Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Merve Boluğur Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Erol Bulut Burak Yılmaz Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Caca'dan "yeni hükümet" için uluslararası baskı iddiası - Beyrut
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 19:38:35. #1.15#
title