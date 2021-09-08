Lübnan Gıda İthalatçıları Sendikası: Beyrut Limanı'nda çalışmaların durması gıda felaketine yol açabilir

Lübnan Gıda İthalatçıları Sendikası, Beyrut Limanı'nda çalışmaların tümüyle durmasından ötürü "büyük bir gıda felaketinin yaşanabileceği" uyarısında bulundu.

Lübnan Gıda İthalatçıları Sendikası, Beyrut Limanı'nda çalışmaların tümüyle durmasından ötürü "büyük bir gıda felaketinin yaşanabileceği" uyarısında bulundu.

Lübnan Gıda İthalatçıları Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin en önemli ithalat ve ihracat kapısı olan Beyrut Limanı'nda çalışmaların, gümrük sisteminin arızalanması ve Özel Beyrut Konteyner Terminali Konsorsiyumunun (BCTC) çalışmaması nedeniyle tümüyle durduğu belirtildi.

Limandaki bu durumun özel sektör şirketlerinin ciddi anlamda zararlar edeceği ve büyük bir gıda felaketinin göstergesi olacağı uyarısında bulunulan açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki çalışmaların yeniden başlatılmasıyla ithalat ve ihracat kapılarının açılması için tüm yetkililerin çabalaması çağrısı yapıldı.

Mevcut durumun, gıda ürünleri başta olmak üzere yurt dışıyla ticaretin sekteye uğramasına bağlı olarak gıda güvenliği üzerinden risk oluşturabileceğine vurgu yapılan açıklamada, devlet idarelerinde sürekli yaşanan çalışma kesintilerinin, gıda sektörü başta olmak üzere özel sektörün tümüne yönelik sistematik yıkım anlamına geldiği savunuldu.

Beyrut Limanı'nda konteyner işlerini yapan BCTC firmasının çalışanları, maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle bir süredir grev yapıyor.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 19 bin liradan işlem görüyor.

Ülkede bir süredir devam eden benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının çoğu kapalı, açık olanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Günün çoğunu elektrik kesintileriyle geçiren Lübnanlılar ayrıca eczanelerde ilaç bulmakta zorluk çekiyor.

Mezhepsel siyasi gruplar, bir yıldan uzun süre önce istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurma konusunda anlaşamadığı için kriz her geçen gün farklı sektörleri vurmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi