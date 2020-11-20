Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn: "Lübnan, zor ve benzeri görülmemiş bir aşamadan geçiyor"
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Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn: "Lübnan, zor ve benzeri görülmemiş bir aşamadan geçiyor"

20.11.2020 15:05 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:08
Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn:

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, ülkesinin içinde bulunduğu şartları "zor ve benzeri görülmemiş" olarak nitelendirdi.

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, ülkesinin içinde bulunduğu şartları "zor ve benzeri görülmemiş" olarak nitelendirdi.

Genelkurmay Başkanı Avn, Lübnan'ın bağımsızlığının 77. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajında, "Lübnan, siyasi, ekonomik ve sosyal alanda zor ve benzeri görülmemiş bir aşamadan geçiyor." ifadelerine yer verdi.

Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlama ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da eklenmesiyle krizin daha da derinleştiğine dikkati çekti.

Orduya tehditlere karşı "hazır ol" emri

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırın belirlenmesine yönelik dolaylı müzakerelere ilişkin ise General Avn, şunları kaydetti:

"Ordu, Lübnan'ın egemenliğiyle ilgili hiçbir zaman ödün vermeyecek. Lübnan'a, vatandaşlarımıza ve ordumuza yönelik saldırgan bir tutum takındığını gösteren güney sınırımızdaki düşman İsrail tehdidine ve ihlallerine karşı hazır olunmasını istiyorum."

"Yardıma koşan kardeş ve dost ülkelere minnettarız"

Genelkurmay Başkanı Avn, mesajında, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından Lübnan'a yardımda bulunan ülkelere de teşekkür etti.

Avn, "Patlama sonrasında ülkelerin Lübnan'a yardım etme telaşı olumlu bir etki oluşturdu. Yardıma koşan kardeş ve dost ülkeleri takdir ediyor ve minnettarlık duyuyoruz."ifadelerini kullandı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Osmanlı hakimiyetinde yaklaşık 400 yıl kalan Lübnan, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra girdiği Fransız mandasından 22 Kasım 1943'te kurtularak bağımsızlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine

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