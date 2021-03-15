Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'yla askeri iş birliğini görüştü
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Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'yla askeri iş birliğini görüştü

15.03.2021 19:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:57
Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'yla askeri iş birliğini görüştü

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie ile askeri iş birliğini görüştü.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie ile askeri iş birliğini görüştü.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın, başkent Beyrut'taki makamında CENTCOM Komutanı McKenzie ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede ABD ve Lübnan arasındaki askeri iş birliğinin ele alındığı aktarılan açıklamada, daha fazla bilgi verilmedi.

ABD, Lübnan ordusuna askeri yardımda bulunan ülkelerin başında geliyor. Washington yönetiminin 2005'ten bu yana Lübnan'a 2 milyar dolardan fazla yardım yaptığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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