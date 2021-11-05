Lübnan Genelkurmay Başkanı, ABD Genelkurmay Başkanı ve savunma yetkilileriyle görüştü - Haberler
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Lübnan Genelkurmay Başkanı, ABD Genelkurmay Başkanı ve savunma yetkilileriyle görüştü

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
Lübnan Genelkurmay Başkanı, ABD Genelkurmay Başkanı ve savunma yetkilileriyle görüştü

Lübnan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Avn, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mara Karlin ile ikili ilişkileri görüştü.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Avn, ABD Savunma Bakanlığında ( Pentagon ), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mara Karlin ile ikili ilişkileri görüştü.

ABD Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada iki generalin "ortak zorluklar ve karşılıklı çıkar alanlarında koordinasyonu artırma yolları dahil olmak üzere bir dizi konuyu görüştüğü" ifade edildi.

Diğer taraftan, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Karlin ve Avn'ın "ABD-Lübnan ikili savunma ortaklığı ve ortak güvenlik çıkarlarını görüştüğü" bildirildi.

Açıklamada, "Dr. Karlin, General Avn'a Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin (LAF) Lübnan'ın iç istikrarını sağlamada, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı patlamasının ardından insani çabaları kolaylaştırmada ve Lübnan'ın Kovid-19 salgınına verdiği yanıtı desteklemedeki rolü için övgüde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Karlin'in ABD'nin Lübnan ordusuna verdiği desteğe vurgu yaptığı aktarılan açıklamada şunlar da kaydedildi:

"İki yetkili de stratejik ortaklığı güçlendirmeyi ve bölgesel güvenlik konularında yakın iş birliğini sürdürmeyi taahhüt etti. General Avn, ABD'nin Lübnan ordusuna verdiği desteği takdir ettiğini ifade etti."

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
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