Lübnan gazeteleri "Beyrut'un acı gününü" manşetlere taşıdı
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Lübnan gazeteleri "Beyrut'un acı gününü" manşetlere taşıdı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 100 kişinin hayatını kaybettiği, 4 binden fazla kişinin de yaralandığı facia ülkedeki gazetelerin manşetlerinde geniş yer buldu.

Lübnan gazeteleri
05.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:31

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 100 kişinin hayatını kaybettiği, 4 binden fazla kişinin de yaralandığı facia ülkedeki gazetelerin manşetlerinde geniş yer buldu.

El-Ahbar gazetesi başkenti kana bulayan patlamayı "Büyük çöküş" başlığıyla manşete taşıdı. Manşet haberinde olayın boyutunu ön plana çıkaran gazete, Beyrut'un moloz yığınına dönüştüğünü ve şehrin her yerinden yükselen çığlıkların ülkenin dört bir yanına ulaştığını yazdı.

"Beyrut'ta nükleer savaş yaşandı" ifadelerine yer verilen haberde, patlama şu şekilde aktarıldı: "Kainatın sonunu tasvir eden filimlerin sahnesi gibi... Hızla kırmızıdan siyaha dönüşen bir duman sonrada büyük bir kül bulutuna.. Patlamanın görüntüsü dünya savaşı filimlerini anımsatıyor."

Manşetlerin hedefinde siyasetçiler var

Lübnan'ın en eski gazetelerinden En-Nehar gazetesi de, "Başarısız devlet kendi ayağına sıktı" manşetiyle çıktı. Gazete eleştirel bir bakışla sunduğu haberinde, hayatını kaybedenlerin, yaralıların ve maddi hasarın sorumlularının ülkede siyasi çekişmelerin içinde olan politikacılar olduğunu vurguladı.

Patlamayı "Ey Beyrut.!" manşetiyle gören Nida El-Vatan gazetesi ise, olayın sorumlularının Lübnan'ın tüm siyasetçileri olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bunun sorumlusu siz değil misiniz? Siz insan sınıfından değilsiniz. Siz insanlığın tutulduğu en aşağılık ve tehlikeli salgın hastalıksınız. Siz kötü bir bela ve yaratıksınız."

El-Cumhuriyye gazetesi de olayı "İhmal mi? Saldırı mı? Liman patlaması tüm Lübnan'ı sarstı" başlığıyla manşetten verdi. Gazete ayrıca "Beyrut'ta kapsamlı yıkım" başlığıyla başkentteki yıkımı gözler önüne seren fotoğrafları paylaştı.

Patlama Hizbullah-İsrail savaşıyla karşılaştırıldı

El-Bina gazetesi de, Beyrut Limanı patlamasını Lübnan Hizbullahı ile İsrail arasında 2006 Temmuz'unda yaşanan ve çoğu sivil 1200 Lübnanlının hayatını kaybettiği savaşa benzeterek şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan, 2006 Temmuz savaşında 33 günde aldığı hasarı Beyrut Limanı patlamasıyla dakikalar içinde aldı."

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının kabul edilemez olduğunu kaydetmişti.

Lübnan Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir de yerel basına yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlike için 6 kez yargıya başvuruda bulunduklarını söylemişti.

Kaynak: AA

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