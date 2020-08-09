Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed istifa etti Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen ve en az 160 kişinin ölümüne neden olan şiddetli patlamanın ardından ülkede siyasi ve ekonomik kriz devam ediyor. Binlerce kişinin dün sokaklara inerek hükümet karşıtı protestoların ardından istifa geldi. Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed görevinden istifa ettiğini açıkladı. Abdussamed konuşmasında, "Lübnanlılardan özür dilemek istiyorum. Karşılaştığımız zorluklar nedeniyle onların özlemlerini yerine getiremedik. Beyrut depreminin neden olduğun felaketin ardından halkın iradesine yanıt olarak görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı. - BEYRUT

Kaynak: İHA