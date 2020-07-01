Lübnan Elektrik Kurumundan, elektrik üretiminin durabileceği uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lübnan Elektrik Kurumundan, elektrik üretiminin durabileceği uyarısı

Lübnan Elektrik Kurumu, ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle elektrik üretim ve dağıtımını durdurabileceği uyarısında bulundu.

Lübnan Elektrik Kurumundan, elektrik üretiminin durabileceği uyarısı
01.07.2020 06:19 | Son Güncelleme: 01.07.2020 06:22

Lübnan Elektrik Kurumu, ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle elektrik üretim ve dağıtımını durdurabileceği uyarısında bulundu.

Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu toplantısının akabinde Enerji Bakanı Rimun Gacar'a gönderilen yazıda, mevcut şartlarda elektrik üretimine devam edilmesinin güç olduğu yönünde bilgi verildi.

Ülkenin içinde bulunduğu durumun Elektrik Kurumunun üzerindeki yükü artırdığı belirtilen yazıda, Enerji Bakanı'ndan, kurumun üretimine devam edebilmesi için gerekli talimatları vermesi istendi.

Yazıda ayrıca, Bakan Gacar'dan meseleyi, Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı ve Başbakanlığa taşıması ve onlara durumun vehametini iletmesi istendi.

Lübnan'da dün de hükümet, ülkede kısmi devlet destekli ekmeğe yüzde 33 oranında zam yapıldığını duyurmuştu.

Lübnan'da dolarla işlem gören yakıt maddelerinde yaşanan sıkıntı nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor.

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar dün 8 bin Lübnan lirasının üzerinde işlem gördü.

Ülkedeki 675 bin Lübnan lirası olan asgari ücret, 1992'den beri değişmeyen Merkez Bankasının resmi kurunda yaklaşık 450 dolara tekabül ederken, birkaç aydan beri yükselişe geçen karaborsadaki kurda ise bugün 84 dolara denk geliyor.

Temel gıda maddelerinin çoğunlukla karaborsadaki kur odaklı ithalata dayalı olması nedeniyle alım gücünün düştüğü Lübnan'da, 15 bin Lübnan lirasından satılan dana etinin kilogramı 36 bin, koyun etinin kilogramı ise 30 binden, 50 bin liranın üzerine çıktı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı Haber
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu Haber
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu Haber
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı Haber
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın 1986/87 sezonundaki şampiyonluğun kendilerine verilmesine yönelik başvurusunu reddetti Haber
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın 1986/87 sezonundaki şampiyonluğun kendilerine verilmesine yönelik başvurusunu...
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL Haber
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son Dakika: Elektrik fiyatlarına 3 ay zam yapılmayacak
Son Dakika: Elektrik fiyatlarına 3 ay zam yapılmayacak
ABD'nin 'Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma' teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Kolombiya'yı ayağa kaldıran olay! 7 asker, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
Kolombiya'yı ayağa kaldıran olay! 7 asker, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in ardından Datome ile de yollar ayrıldı
Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in ardından Datome ile de yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var?
AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var?
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
Tokat'ta cenaze ve nişan törenlerine katılan 75 kişi koronavirüse yakalandı
Tokat'ta cenaze ve nişan törenlerine katılan 75 kişi koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Donald Trump Halife Hafter Fahrettin Koca Mustafa Varank
Magazin Cem Yılmaz Buse Varol Oğuzhan Koç Gonca Vuslateri
Spor Falcao Ali Koç Adem Büyük Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Bakan Adana Cumhuriyet
Şu an buradasınız: Lübnan Elektrik Kurumundan, elektrik üretiminin durabileceği uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 06:44:52. #1.14#
title