Lübnan Ekonomi Bakanı Selam, uluslararası desteğe güvendiklerini belirtti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lübnan Ekonomi Bakanı Selam, uluslararası desteğe güvendiklerini belirtti

AA / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel
Lübnan Ekonomi Bakanı Selam, uluslararası desteğe güvendiklerini belirtti

Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam, ülkesinin uluslararası desteğe güvendiğini açıkladı.

Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam, ülkesinin uluslararası desteğe güvendiğini açıkladı.

Bakan Selam, Lübnan Meclisi'ndeki yeni hükümetin güvenoyu oturumu sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada son gelişmeleri değerlendirdi.

Selam, hükümetin güvenoyu almasının ardından önceliğinin ihtiyaç sahibi ailelere verilmesi planlanan "yardım karnesi" sürecinin hızlandırılması, fiyatların gözlemlenmesi ve vatandaşın yükünü hafifletmek için fiyatların düşürülmesi adına çalışma yapılması olduğunu söyledi.

Selam, hükümetin kurulduğunun açıklanmasından bu yana Lübnan lirasının toparlanmasıyla bu hafta ürün fiyatlarının düşmeye başlayacağı temennisini aktardı.

Uluslararası Para Fonu ile müzakere dosyasını yasal bir çerçeveye göre ele almak üzere bir hafta içinde resmi bir komite oluşturulacağına işaret eden Selam, hükümet çalışmalarının genel çerçevesinin, Uluslararası Para Fonu'yla müzakereler ile bankacılık sistemi ve yapısındaki çalışmaların yeniden başlamasıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Lübnan'ın, uluslararası toplumun desteğine güvendiğini kaydeden Selam, bu olmaksızın yeni hükümetin görevinin daha zor olacağının altını çizdi.

Bu konuda olumlu bir atmosferin olduğunu ve temasların devam ettiğini kaydeden Selam, bu olumlu atmosferin yakında Lübnan'daki duruma da yansıyacağı temennisini dile getirdi.

Lübnan'da yeni hükümet güvenoyu aldı

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede bir yıldan uzun süredir yeni hükümet kurulamadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 26 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Mikati'ye verdi.

Lübnan'da 13 ay aradan sonra 10 Eylül Cuma günü Mikati başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.

Lübnan'da yeni hükümet oylamaya katılan 100 milletvekilinden 85'inin evet oyuyla Meclis'ten güvenoyu aldı.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri
Lübnan'da yeni hükümet oylamaya katılan 100 milletvekilinden 85'inin evet oyuyla güvenoyu aldı

Lübnan'da yeni hükümet oylamaya katılan 100 milletvekilinden 85'inin evet oyuyla güvenoyu aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Seren Serengil Mesut Özil
Spor Alex Teixeira Mustafa Denizli Cristiano Arda Turan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Lübnan Ekonomi Bakanı Selam, uluslararası desteğe güvendiklerini belirtti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 23:19:34. #1.11#