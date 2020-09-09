Lübnan Dışişleri Bakanı Vehbe korona virüse yakalandı
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Lübnan Dışişleri Bakanı Vehbe korona virüse yakalandı

Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe'nin yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Vehbe korona virüse yakalandı
09.09.2020 19:03 | Son Güncelleme: 09.09.2020 19:08

Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe'nin yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe'nin yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Lübnan Dışişleri Bakanlığı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, korona virüse yakalanan Vehbe'nin iki haftalık karantinaya tabi tutulacağı aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı korona virüs nedeniyle şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısını 207, toplam vaka sayısını ise 21 bin 324 olarak açıkladı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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