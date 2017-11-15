Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil Türkiye'ye Gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil ile yarın Ankara'da görüşecek.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu ile Lübnanlı mevkidaşı Bassil'in yarın bir araya geleceği bildirildi.



Açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler, Lübnan'da yaşanan güncel gelişmeler ve iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuların ele alınacağı ifade edildi.