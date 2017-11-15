Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil İtalya'da

Lübnan Dışişleri Bakanı Gibran Bassil, 4 Kasım'dan bu yana Suudi Arabistan'da bulunan ve burada görevinden ayrıldığını açıklayan Başbakan Saad Hariri'ye Lübnan'a dönme ve istifasını özgürce ülkesinde açıklama çağrısı yaptı.





Resmi temaslar için İtalya'nın başkenti Roma'ya gelen Bassil, İtalyan mevkidaşı Angelino Alfano ile görüştü. İkilinin gündeminde, görevinden istifa eden ve birkaç gündür Suudi Arabistan'da bulunan Başbakan Saad Hariri'nin durumu ve bölgesel gelişmeler yer aldı.



İki bakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlerken ev sahibi bakan Alfano, "İtalya, bu krizi büyük bir dikkatle takip ediyor. Bu vesileyle, Başbakan Hariri'nin özgürce hareket etmesinde bir sınırlama varsa bunu kesin biçimde kınıyorum. Onun kişisel özgürlüğüne ilişkin her türlü kısıtlamayı kabul edilemez buluyoruz. Tüm Lübnanlı siyasi güçleri, ortak ve güçlü bir şekilde bu krizi aşması ve Lübnan demokrasisini güçlendirmesi için teşvik ediyoruz." dedi.



İtalyan bakan, Lübnan'ın istikrarının bölgesi ve dünya için stratejik bir unsur olduğunu söyledi.



"Bütün Lübnan, onun dönmesini bekliyor"



Bassil de ülkesinin istikrarının, Avrupa'nın istikrarı açısından önemli olduğunu dile getirdi.





Lübnan'da durumu normale döndürmek istediklerinin altını çizen Bassil, "Açıkça, Başbakanımızın belirsiz bir durumda olması normal bir şey değil. Bütün Lübnan, onun dönmesini bekliyor. Bizim Başbakanımızın halen dönmüş olmamasına ilişkin herhangi bir makul gerekçe yok." diye konuştu.



Bassil, Hariri'nin istifası ve yaşananları kendisiyle Lübnan'da konuşmaları gerektiğini ifade ederek "Bu gerçekleşmediği sürece dışarıdan bir müdahale olduğunu düşünmeyi sürdüreceğiz. Normal olan bizim Başbakanımızın istifasını yurt dışında değil ülke içinde açıklamasıdır. Sonrasında da anayasal sürecin öngördüğü şekilde ilerlemektir." ifadelerini kullandı.



Ülkesinin çevresindeki Arap komşularıyla iyi ilişkiler kurmayı amaçladığını belirten Bassil, şunları kaydetti:





"Biz, iç işlerimize dışarıdan bir müdahale olsun istemiyoruz. Ben eminim ki Başbakanımız Hizbullah değil, ben Hizbullah değilim. Lübnanlılar da Hizbullah değil. Eğer, Suudi Arabistan'ın İran ile bir sorunu varsa bunu İran ile çözmeli, Lübnan ve bütün Lübnanlılarla değil. Başbakanımız da Lübnan'a dönüp, diyalog yoluyla çözmek istediğini söyledi. Biz sorunlarımızı, zorlamayla değil diyalog yoluyla çözmek istiyoruz."



Hariri'nin durumu



Saad Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden bir yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.



İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" ifade etmişti.