Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil: "Hariri Krizi, Bölgesel Kaos İçin Çıkarıldı"

Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil, Hariri krizinin bölgesel kaos oluşturma girişiminin bir parçası olduğunu söyledi.



Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifasının bölgede kaos oluşturma çabalarının bir parçası olduğunu belirtti. Moskova'da konuşan Bassil, Lübnan'ın cevap verme konusunda tam yetkisi olduğunu fakat bunun gerekli olmayacağını ümit ettiklerini sözlerine ekledi. - MOSKOVA