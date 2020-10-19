Lübnan Deniz Kuvvetleri Komutanı Albay Dannaoui'den Türkiye'ye ziyaret
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Lübnan Deniz Kuvvetleri Komutanı Albay Dannaoui'den Türkiye'ye ziyaret

19.10.2020 17:45 | Son Güncelleme: 19.10.2020 17:48
Lübnan Deniz Kuvvetleri Komutanı Albay Dannaoui'den Türkiye'ye ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan Deniz Kuvvetleri Komutanı Albay Haissam Dannaoui'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlik ve tersaneler ile Deniz Harp Okulu'nu ziyaret ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan Deniz Kuvvetleri Komutanı Albay Haissam Dannaoui'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlik ve tersaneler ile Deniz Harp Okulu'nu ziyaret ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dannaoui, bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Türkiye'ye geldi.

Bu kapsamda Dannaoui, 12-16 Ekim'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlik ve tersaneler ile Deniz Harp Okulu'na ziyarette bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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