Lübnan, dar gelirli ailelere ödenecek 246 milyon dolarlık nakdi yardımı onayladı - Haberler
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Lübnan, dar gelirli ailelere ödenecek 246 milyon dolarlık nakdi yardımı onayladı

Lübnan, dar gelirli ailelere ödenecek 246 milyon dolarlık nakdi yardımı onayladı
AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Necib Mikati'nin, düşük gelirli ailelere ödenmek üzere 246 milyon dolarlık yardım kararını onayladığı açıklandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Necib Mikati'nin, düşük gelirli ailelere ödenmek üzere 246 milyon dolarlık yardım kararını onayladığı açıklandı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamada Avn ve Mikati'nin, Meclisin 7 Aralık'ta yeniden onayladığı kararı imzaladığı belirtildi.

Kararın içeriğine değinilen açıklamada, nakdi yardımdan açlık sınırı ve altında yaşayanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ekonomik krizden etkilenen vatandaşların yararlanacağı aktarıldı.

Lübnan medyası yardımdan yaklaşık 200 bin ailenin faydalanacağını yazdı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ocak ayında, Lübnan'daki düşük gelirli vatandaşlara nakdi olarak tahsis edilmek üzere 246 milyon dolarlık bir kredi sağlamıştı. Ancak hükümetin kararda yaptığı birtakım değişiklikler ve hükümetin kurulmaması nedeniyle karar ertelenmişti.

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AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri

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