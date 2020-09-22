Lübnan'dan Suriyeli mültecilerin dönüşü için uluslararası destek talebi
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Lübnan'dan Suriyeli mültecilerin dönüşü için uluslararası destek talebi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesindeki Suriyeli mültecileri vatanlarına geri göndermek için uluslararası destek talebinde bulundu.

Lübnan'dan Suriyeli mültecilerin dönüşü için uluslararası destek talebi
22.09.2020 11:53 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:57

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesindeki Suriyeli mültecileri vatanlarına geri göndermek için uluslararası destek talebinde bulundu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Avn, Birleşmiş Milletlerin (BM) 75. yıl dönümü kapsamında düzenlenen yüksek düzeyli etkinliğe gönderdiği videolu mesajda, BM kuruluşunun çalışma planlarına gerekli reformların eklenmesi çağrısında bulundu.

BM ve dost ülkelerin, geçen ay Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamadan sonra yaraları sarma ve ülkedeki ekonomik krizi aşma konusunda verdikleri destekten övgüyle söz eden Avn, BM'yi muhtaç ülkelere daha iyi bir gelecek sunma yolunda yardım çabalarını artırmaya davet etti.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mülteciler konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Avn, şunları kaydetti:

"Yükü benzeri görülmemiş krizlerle ağırlaşan Lübnan'ın, nüfusuna oranla dünyanın en çok mültecisine ev sahipliğini sürdürmeye gücü yetmiyor. Dolayısıyla dünya ülkelerini, Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönmeleri için Lübnan'a yardım etmeye davet ediyorum."

Avn, ülkesinin yaşadığı zorluklara rağmen uluslararası olumlu rolü ve BM ile yapıcı etkileşiminden taviz vermeyeceğini ifade etti.

Lübnan'ın resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli bu ülkeye göç etti. Ülkede ayrıca 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, tarihinin en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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