Lübnan'dan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'a seyahat yasağı
Haberler » 3. Sayfa » Lübnan'dan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'a seyahat yasağı - Haberler

Lübnan'dan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'a seyahat yasağı

Lübnan, Japonya'da ev hapsindeyken Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a yurt dışına çıkma yasağı koydu.

09.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:24
Lübnan'dan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'a seyahat yasağı

, Japonya'da ev hapsindeyken Lübnan'a kaçan 'ın eski 'su Carlos Ghosn'a yurt dışına çıkma yasağı koydu.


Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten yayınlanan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, Lübnan'da savcılık tarafından sorguya çağrıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, Beyrut'taki adalet sarayında savcı gözetiminde gerçekleştirilen sorgunun ardından Lübnanlı yetkililer Ghosn'a yurt dışına çıkış yasağı koydu.


Japonya'nın Beyrut Büyükelçisi Takeshi Okubo, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'dan Ghosn ile ilgili işbirliği talep etmişti.


Lübnan'a kaçmıştı


Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn hakkında Interpol kırmızı bülten çıkarmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler