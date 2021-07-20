Lübnan'dan İsrail tarafına iki roket atıldı
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Lübnan'dan İsrail tarafına iki roket atıldı

Lübnan'dan İsrail tarafına iki roket atıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e iki roketin ateşlenmesine yanıt olarak topçularının ülkenin güneyini vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e iki roketin ateşlenmesine yanıt olarak topçularının ülkenin güneyini vurduğunu duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e doğru iki roket atıldığını, buna karşılık olarak da roketlerin ateşlendiği Lübnan'ın güneyinin topçu atışıyla vurulduğunu belirtti.

Bir önceki paylaşımında Adraee, Lübnan'dan İsrail'e atılan iki roket nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesinde sirenlerin çaldığını ifade etti.

Adraee, roketlerden birinin İsrail güçlerince düşürüldüğünü, birinin de açık alana düştüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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