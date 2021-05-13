Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine 3 roket atıldığı bildirildi
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Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine 3 roket atıldığı bildirildi

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine 3 roket atıldığı bildirildi
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 roket atıldığını bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 roket atıldığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesindeki sahil kesimine doğru atıldığı belirtildi.

Roket atışları nedeniyle sirenlerin çalmadığı ve herhangi bir hasar veya can kaybının olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Lübnan basını, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı Reşidiye Mülteci Kampına yakın bölgeden İsrail'e yönelik roket atışı yapan kişi veya kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

Kaç kişinin gözaltına alındığı ve Lübnan vatandaşı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

AA'ya konuşan görgü tanıkları ise Lübnan ordusunun, roket saldırısının gerçekleştiği bölgede çalışmalar başlattığını aktardı.

İsrail savaş uçaklarının, roket saldırılarının ardından Lübnan'ın güneyinde bir süreliğine uçuşlar gerçekleştirdiği görüldü.

Roket saldırısını henüz üstlenen olmazken, Lübnan resmi makamlarından da herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), roket saldırısı haberlerinden sonra sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yayımladı.

UNIFIL Komutanı Stefano Del Col'un aklı selim davranmaya teşvik etmek üzere taraflarla iletişim halinde olduğuna işaret edilen açıklamada, "UNIFIL, bölgede güveni sağlamlaştırmak üzere Lübnan ordusuyla koordineli çalışıyor." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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