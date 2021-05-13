Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine 3 roket atıldığı bildirildi
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Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine 3 roket atıldığı bildirildi

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine 3 roket atıldığı bildirildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 roket atıldığını bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 roket atıldığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesindeki sahil kesimine doğru atıldığı belirtildi.

Roket atışları nedeniyle sirenlerin çalmadığı ifade edilirken, herhangi bir hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Lübnan basını, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı Reşidiye Mülteci Kampına yakın bölgeden İsrail'e yönelik roket atışı yapan kişi veya kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

Kaç kişinin gözaltına alındığı ve Lübnan vatandaşı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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