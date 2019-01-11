Lübnan'dan İsrail'in Güneydeki İhlallerine Tepki

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, İsrail'in ülkenin güneyindeki ihlallerini saldırı olarak nitelendirdi.

Başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad el-Hariri, bazı bakanlar ve emniyet teşkilatı yetkililerinin katılımıyla İsrail'in sınırdaki ihlallerini görüşmek üzere düzenlenen olağanüstü toplantının ardından Konsey tarafından yazılı açıklama yapıldı.

"Lübnan'ın güney sınırında yaşananlar İsrail ordusunun ülke topraklarına saldırması ve Birleşmiş Milletler'in (BM) 1701 sayılı kararının ihlal edilmesidir." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu ihlallerin BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet olarak iletilmesine karar verildiği kaydedildi.

Konsey, bu ihlalleri görüşmek üzere Lübnan, İsrail ve Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü'nden (UNIFIL) askeri temsilcilerin oluşturduğu 3'lü komitenin acilen toplanması çağrısında bulundu.

Açıklamada, Lübnan'ın, sınır sorunlarının çözülmesi için müzakere sürecine devam edeceği ve UNIFIL'den 1701 sayılı kararın uygulanması konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini isteyeceği belirtildi.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve Mavi Hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan silahlı kuvvetleri ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gereçin bulundurulmasını öngörüyor.

Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor.

İsrail ordusu, 4 Aralık 2018'de Lübnan sınırında bulunan, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü tünelleri imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adı altında operasyon başlatmıştı. İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, söz konusu tünellerin imha edildiği duyurulmuştu.

Ordudan yapılan açıklamada, şu ana kadar sınır ötesi 5 tünelin ortaya çıkarıldığı belirtilmiş, Kuzey Kalkanı Operasyonu'nun tüm tüneller bulunup imha edilinceye kadar devam edeceği bilgisi paylaşılmıştı.

UNIFIL, İsrail ordusunun sınırda 4 tünel ortaya çıkardığı iddiasını doğrulamıştı.

Kaynak: AA