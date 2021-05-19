Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı
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Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı

Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine doğru 4 roket atıldığını, bunlardan birinin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini üçünün açık alana düştüğünü bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine doğru 4 roket atıldığını, bunlardan birinin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini üçünün açık alana düştüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Aşağı Celile ve çevresindeki bölgelerde roket sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Sirenlerin Lübnan'dan atılan 4 roket nedeniyle çaldığı ifade edilirken, roketlerden birinin İsrail'e ait Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, üçünün ise açık alana düştüğü kaydedildi.

Atılan roketlere karşılık İsrail ordusunun topçu atışlarıyla Lübnan'daki bazı yerleri hedef aldığı aktarıldı.

Lübnan'dan 13 Mayıs'ta İsrail'in kuzeyine 3 roket atılmış, herhangi can kaybı ve hasar rapor edilmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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