Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı
Lübnan'dan sınıra yakın İsrail'in Kiryat Shmona bölgesine 3 füze atıldığı, saldırının ardından sirenlerin çalındığı bildirildi.
Lübnan'dan sınıra yakın İsrail'in Kiryat Shmona bölgesine 3 füze atıldığı, saldırının ardından sirenlerin çalındığı bildirildi.
İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'in Lübnan sınırına yakın Kiryat Shmona bölgesine 3 füze atıldığını duyurdu. Füzelerden 2'sinin Kiryat Shmona bölgesine düştüğü belirtilirken, saldırıda can kaybı olmadığı aktarıldı. Saldırı sonrası sirenler çalınırken, İsraillilere sığınaklara girmeleri emredildi. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı