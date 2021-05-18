Lübnan'dan İsrail'e 6 roket atıldı
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Lübnan'dan İsrail'e 6 roket atıldı

Lübnan'dan İsrail'e 6 roket atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'dan İsrail'e 6 roket atıldığını bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'dan İsrail'e 6 roket atıldığını bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı düzenlendi. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e 6 roket atıldığını aktarılarak, roketlerin tamamının Lübnan topraklarına düştüğü bildirildi. IDF, saldırının ardından topçu birliklerinin roketlerin atıldığı noktayı ateş altına aldığını açıkladı.

İsrail medyasında yer alan haberlerde ise, roketlerin Suriye'den İsrail'e atıldığı ve roketlerin Lübnan topraklarına düştüğü aktarılmıştı. Haberlerde ayrıca, İsrail'in Misgav Am kasabasında siren sesleri yükseldiği belirtilmişti.

Öte yandan 13 Mayıs'ta da Lübnan'dan İsrail'e 3 adet roket fırlatılmış, saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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