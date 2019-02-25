Lübnan'dan İngiltere'nin Hizbullah Kararına İlişkin İlk Açıklama

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, İngiltere'nin siyasi kanadı dahil Lübnan Hizbullahı'nı bütünüyle terör örgütleri listesine almasının "ülkesini ilgilendiren bir konu olmadığını" söyledi.

Başbakan Hariri, Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak için Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde bulunduğu sırada Mısır merkezli bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Hizbullah'ı terör örgütleri listesine almasına ilişkin konuştu.

İngiltere'nin söz konusu kararının ardından Lübnan'dan gelen resmi düzeydeki ilk açıklamada Hariri, "Karar, Lübnan'ı ilgilendirmiyor." ifadesini kullandı.

Hariri, "İngiltere zaten Hizbullah'ın askeri kanadını terör listesine almıştı. Şimdi de siyasi kanadını eklemiş oldu. Bu konu Lübnan'ı değil, İngiltere'yi ilgilendiriyor. Bizi ilgilendiren husus ise ilişkilerimizin zarar görmemesidir." dedi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla, siyasi kanadı dahil Lübnan Hizbullahı'nı bütünüyle terör örgütleri listesine almıştı.

Değişikliğin 1 Mart'ta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, kararın parlamentonun onayına tabi olacağı ifade edilmişti.

İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.

Hariri'den terörle mücadele vurgusu

Öte yandan Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, AB-Arap Birliği zirvesi kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Hariri, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Terörle mücadele her alanda yürütülüyor. Bunun güvenlikle ilgili kısmı da var, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmekle ilgili kısmı da. Terörle mücadele, güvenlik ve istikrara dayalı bir ekonomi inşa etmenin temelidir." dedi.

AB-Arap Birliği zirvesinin görüşleri açıkça ifade etmek için iyi bir fırsat sunduğunu belirten Hariri, Araplarla Avrupalıların bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu ancak liderler arasındaki mini zirvelerin daha önemli olduğunu kaydetti.

Hariri, zirve kapsamında Avrupalılarla yaptığı görüşmelerin hepsinin başarılı geçtiğini, yetkililerin Lübnan'a destek vurgusu yaptığını ve ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini beyan ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA