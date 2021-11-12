Lübnan'daki Yunus Emre Enstitüsü Trablusşam'da konser düzenledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lübnan'daki Yunus Emre Enstitüsü Trablusşam'da konser düzenledi

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Lübnan'daki Yunus Emre Enstitüsü Trablusşam'da konser düzenledi

Lübnan'daki Yunus Emre Enstitüsü, "Yunus Emre"nin vefatının 700. yılı münasebetiyle Trablusşam kentinde konser düzenledi.

Lübnan'daki Yunus Emre Enstitüsü, "Yunus Emre"nin vefatının 700. yılı münasebetiyle Trablusşam kentinde konser düzenledi.

Trablusşam Kültür Merkezinde düzenlenen Yunus Emre'yi anma etkinliğine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın, kentin önde gelen birçok yetkilisiyle vatandaşlar katıldı.

İstiklal marşı ve Lübnan milli marşının okunmasının ardından Türkiye'den gelen sanatçı Sedat Anar, Yunus Emre'nin şiirlerinden bestelediği ezgileri santur eşliğinde seslendirdi.

Konser sonrası AA muhabirine konuşan Anar, Lübnan'a ilk defa geldiğini ve Yunus Emre'ye ait şiirleri seslendirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yunus Emre Enstitüsü vesilesiyle birçok ülkede konser verdiklerini belirten Anar, Yunus Emre'nin ruhunu yaşatmak için başka ülkelere de gitmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy da Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı olması ve 2021'in "Türkçe Dili Yunus Emre Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle anlamlı bir konser düzenlendiğini kaydetti.

Sedat Anar ve ekibinin kendilerine çok müthiş bir akşam yaşattıklarını aktaran Ulusoy, "Pandemi sonrası böylesi bir konserin düzenlenmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti." ifadelerini kullandı.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title