Lübnan'daki Ukraynalılar, Beyrut'taki Rusya Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı

Lübnan'da yaşayan onlarca Ukraynalı, başkent Beyrut'taki Rusya Büyükelçiliği önünde gösteri yaparak, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalenin sona ermesini istedi.

Büyükelçilik binası önünde toplanan Ukraynalılar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı sloganlar attı.

Ukraynalılar, "Rus saldırısını durdurun", "Putin'e hayır, savaşa hayır" ve "Rus askerlerini durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçisi Ihor Ostash ise Lübnan'daki özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırısını kınadı.

Ostash, Ukrayna halkının, Moskova ile mücadelede birlik olmasının gerekli olduğunu vurguladı.