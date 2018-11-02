Lübnan'daki Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Sürüyor

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Lübnan'a sığınan ancak son aylarda ülkesine dönen mültecilerin sayısının 87 bini geçtiği bildirildi.

Lübnan Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, geçen temmuz ayından bu yana ülkedeki Suriyeli mültecilerden 87 bin 670'inin ülkesine döndüğü belirtildi.

Açıklamada, ülkelerine dönen mültecilerin Beyrut ile Şam yönetimleri arasındaki koordinasyon kapsamında Lübnan'ın farklı kentlerinde kurulan toplama merkezlerine gönüllü olarak ismini yazdıranlar ve sağlanan imkanlar dahilinde ülkelerine ulaştırılanlardan oluştuğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönüş çağrısı yapıyor. Yetkililer, Lübnan'daki mülteciler konusunda uluslararası toplumun desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.