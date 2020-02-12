: Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin zorlu yaşam mücadelesi sürüyor

12.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:32

Lübnan'ın Arsal bölgesinde en temel ihtiyaçlardan yoksun yaşayan ve zorlu kış şartlarıyla mücadele eden Suriyeli mülteciler yardım bekliyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan bir milyona yakın Suriyeli mülteci, yıllardır seslerini medya vasıtasıyla uluslararası topluma duyuruyor olsa da yaşadıkları sorunlara çare bulamadı.

Bölgede dondurucu soğuklar yaşanırken, yakacak sıkıntısı ve yolların kar nedeniyle kapanması, Suriyelilerin günlük hayatlarına devam etmelerine mani oluyor.

Kaynak: AA

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