Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin kalmak ile dönmek arasındaki dramı sürüyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin kalmak ile dönmek arasındaki dramı sürüyor - Haber
Birleşmiş Milletler, Suriye, Lübnan, Güncel

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin kalmak ile dönmek arasındaki dramı sürüyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin katliamından kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin dramı, bölgenin koşulları ve yardımların azlığı nedeniyle gittikçe büyüyor.

11.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:32
Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin kalmak ile dönmek arasındaki dramı sürüyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin katliamından kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin dramı, bölgenin koşulları ve yardımların azlığı nedeniyle gittikçe büyüyor.

Ciddi bir ekonomik krizle mücadele eden Lübnan'ın mültecilerin beslenme gibi en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaması ve Birleşmiş Milletler (BM) ile Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan insani yardımların yetersizliğinden dolayı çoğu çocuk ve kadın binlerce mültecinin zorlu yaşam mücadelesi katlanarak devam ediyor.

Başkent Beyrut'a 51 kilometre uzaklıktaki Bekaa Vadisi'nin Zahle bölgesinde yer alan Ber İlyas bölgesinde kurulan kamplar, Suriye'nin en yoksul kesimini oluşturan bedevilerin yerleşim alanını andırıyor. Günlük erzak temininde bile zorlanılan kamplarda, çocukların çoğunun ayaklarının çıplak olması dikkati çekiyor.

Suriyeli kadın mülteci Ummu Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin Deyrizor kentinden Esed rejiminin zulmünden kaçarak ailesiyle Lübnan'a geldiklerini ancak burada da yoksulluğun pençesine düştüklerini ifade etti.

Suriye'de bombalar, Lübnan'da çaresizlik

Ummu Muhammed, Suriye'de yaşadıkları acı ve ızdırabı şöyle anlattı:

"Suriye'deyken ölüm her an her yerde her köşe başında bizimleydi. Esed rejiminin baskı ve katliamından kurtulmak için Lübnan'a geldik ancak burada da yoksulluk bizi yedi bitirdi. Ama yine de Suriye'de bombaların altında ölmektense burada açlık ve üzüntü içinde ölmeyi tercih ederim."

Yardımların kendilerine ulaşmamasından yakınan Ummu Muhammed, ısınmak için yakacak bir şey bulamadıklarından dolayı kıyafet ve plastik yaktıklarını söyledi.

"Ekmeğe hasret kaldık"

Eşi ve üç çocuğuyla Deyrizor'dan kaçan Suriyeli baba Ömer de savaş nedeniyle Lübnan'a gelmek zorunda kaldıklarını, insani yardımların ise kendilerine ulaşmadığını dile getirdi.

Günlük yaklaşık 6 dolara çalıştığını söyleyen Ömer, "Dünyanın neden bize yardım etmediğini anlamıyorum. Ekmeğe hasret kaldık. Çocuklarıma dahi süt alamıyorum." dedi.

Suriyeli Yusuf da Lübnan'da yaşamanın artık çok zor hale geldiğini söyleyerek, BM yardımlarının kendilerine ulaşmadığını, yaşadıkları derme çatma barakaların ise her yağmurda su altında kaldığını ifade etti.

"Her şey gün geçtikçe daha da kötüleşiyor"

Suriyeli mülteci Samir ise "Ben ve ailem, içerisinde yaşadığımız çadırın dahi kirasını ödeyemiyoruz. Çadırın yıllık kirası 1000 doları buluyor. Her şey gün geçtikçe daha da kötüleşti." diye konuştu.

Samir, uluslararası insani yardım kuruluşlarına "acil yardım" çağrısında bulundu.

BM'nin sınırlı yardımları

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Lübnan Sözcüsü Lisa Ebu Halid ise ellerinden gelen her türlü yöntemi kullanarak mültecileri desteklemeye çalıştıklarını söyledi.

Ebu Halid, "Suriye krizinin başlamasından bu yana bizde kayıtlı 910 bin mülteci bulunuyor. Bunun yanı sıra kayıt altına alınmayan binlerce kişi daha var." dedi.

BMMYK'nin finansman kıtlığından dolayı insani yardımlarında en fazla ihtiyaç sahibi olan kişilere odaklanıldığını kaydeden Ebu Halid, 2019'un sonunda yaptıkları çalışmalara göre mültecilerin yüzde 73'ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığını ve günlük gelirlerinin ise 3,8 doların altında olduğunu aktardı.

Mültecilerin yüzde 55'inin "aşırı yoksulluk" denilen sınırın altında yaşadığını ve günlük gelirlerinin 2,9 dolar olduğunu kaydeden Ebu Halid, Suriyeli mültecilerin yüzde 90'ının ise 1000 dolar borcu bulunduğunu, kira ve yiyecek gibi temel yaşam ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını belirtti.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve fiyatların artması nedeniyle gıda ihtiyaçlarını karşılayamayan bazı ailelerin kendilerine başvurduğunu aktaran Ebu Halid, kış mevsiminde yardım kapsamını genişleterek 1 milyon mülteciye yardım ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.

Lübnan'daki Suriyeli mülteciler

BMMYK, 2019 sonu itibarıyla Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 914 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, geçen yıldan beri ülkedeki Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor. Yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusundaki desteğinin yetersiz olduğunu belirtiyor.

Ancak Suriye'ye geri dönen mülteciler, Beşşar Esed rejiminin alıkoyma, zorla silah altına alma, zorla kaybettirme gibi uygulamalarından endişe ediyor. Rejim güçlerinin mülklerine el koyduğu mülteciler, döndüklerinde kalacak yerlerinin olmaması nedeniyle de mağdur oluyor.

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin kalmak ile dönmek arasındaki dramı sürüyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin kalmak ile dönmek arasındaki dramı sürüyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat Haber
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini...
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok
Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Fransa Lig Kupası finali, koronavirüs nedeniyle ertelendi
Fransa Lig Kupası finali, koronavirüs nedeniyle ertelendi
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi: Oyunlar ertelenebilir
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi: Oyunlar ertelenebilir
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Son Dakika: İstanbul'daki bazı üniversiteler örgün eğitime ara verdi
Son Dakika: İstanbul'daki bazı üniversiteler örgün eğitime ara verdi
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası, sağlık hisselerini uçurdu
Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası, sağlık hisselerini uçurdu
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç James Jeffrey Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Emrah Cem Yılmaz Burcu Kıratlı Müslüm Gürses
Spor Podolski Fatih Terim Sergen Yalçın Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla Futbol Ak Parti Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin kalmak ile dönmek arasındaki dramı sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 19:33:52. #1.15#