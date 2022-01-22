Lübnan'daki Suriyeli göçmenlerin karla kaplı çadırlarda yaşam mücadelesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lübnan'daki Suriyeli göçmenlerin karla kaplı çadırlarda yaşam mücadelesi

Lübnan'daki Suriyeli göçmenlerin karla kaplı çadırlarda yaşam mücadelesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Lübnan'da kış şartlarında çadırlarda ellerindeki kısıtlı imkanlarla ısınmaya çalışan Suriyeli göçmenler, kendilerine uzanacak yardım ellerini bekliyor.

Lübnan'da kış şartlarında çadırlarda ellerindeki kısıtlı imkanlarla ısınmaya çalışan Suriyeli göçmenler, kendilerine uzanacak yardım ellerini bekliyor.

Lübnan'da yoğun kar yağışı, göçmenler için hayatı daha da zorlaştırıyor. Suriyeli göçmenler, akaryakıt fiyatlarının artması nedeniyle ısıtma cihazlarına yakıt alamadığı için beyaza bürünen kamplarda kendilerine uzanacak yardım ellerini bekliyor. Çadırda kalan göçmenlerden Ahmad Al Ali, "Yakıt veya herhangi bir ısıtma sistemi yok. Isınmak için odun kullanıyoruz ve odun bulamazsak eski kıyafetler ve eşyaları kullanıyoruz" diye konuştu. İbrahim El Rezz ise, "Şiddetli kar yağışı ve kısa süre sonra etkili olması beklenen şiddetli kar yağışı nedeniyle Suriye halkı bu köyde ısıtma sistemine çok ihtiyaç duyuyor. Çok kar yağacak diyorlar. Suriyelilerin gıda, giyecek ve mazot ihtiyacı çok büyük" ifadelerini kullanarak yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) Lübnan'da 1 milyondan fazla Suriyeli göçmen bulunuyor. - BEYRUT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Akaryakıt, Suriyeli, Lübnan, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title