Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütü protesto edildi
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Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütü protesto edildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan bir grup aktivist, Şii Hizbullah örgütünün silahsızlanması için gösteri düzenledi.

Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütü protesto edildi
30.05.2020 19:19 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:19

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan bir grup aktivist, Şii Hizbullah örgütünün silahsızlanması için gösteri düzenledi.

Adalet Sarayı'nda bir araya gelen onlarca aktivist, "gayrimeşru silahlara hayır" ve "devletin içindeki küçük devlete hayır" şeklinde slogan attı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında eylemlerini gerçekleştiren göstericiler, ülke adına savaş kararını alacak yetkili kurumun Lübnan ordusu olduğu ve bunun dışındaki silahların da orduya teslim edilmesi gerektiğini dillendirdi.

Eylemciler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Lübnan'daki tüm yabancı güçlerin çekilmesi ve ülkedeki milis güçlerin elindeki silahların alınmasıyla ilgili 2004 yılında kabul ettiği 1559 sayılı kararın gereğinin yerine getirilmesini talep etti.

Beyrut'taki eylemin, örgütün silahlanmasına meşruiyet verilmesi yönünde gelen bazı çağrılardan sonra gerçekleştirilmesi dikkati çekti.

Örgütün yıllardan beri tartışılan silahları

Hizbullah örgütü, 1990 yılında 15 yıllık iç savaşı sonlandıran Taif Anlaşması'ndaki "tüm silahlı milis grupların silah bırakması" şartından, ülkenin güneyinde İsrail'e karşı verdiği direniş gerekçesiyle muaf tutulmuştu.

İsrail'in 2000 yılında tek taraflı olarak ülkenin güneyinden çekilme kararı almasına rağmen örgüt, Lübnan toprakları olan Şeba Çiftlikleri üzerindeki işgalin sürdüğü gerekçesiyle silahlarını bırakmaya yanaşmamıştı.

Ülkenin yakın tarihinde 2008 yılında "7 Mayıs" ve 2011 yılındaki "Siyah Gömlekliler" diye bilinen iki olayda Hizbullah baş roldeydi. İki olayda da silahlarını siyasi çıkarları için kullanmakla eleştirilen Hizbullah, Suriye'deki iç savaşa Esed rejiminin safında dahil olmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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