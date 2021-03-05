Lübnan'daki Sayda Türk Hastanesi, Kovid-19 Aşı Merkezi olarak hizmete açıldı

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Türkiye'nin inşa ederek Lübnan'a teslim ettiği Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Aşı Merkezi olarak hizmete girdi.

Türkiye'nin inşa ederek Lübnan'a teslim ettiği Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Aşı Merkezi olarak hizmete girdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından sıfırdan inşa edilerek 2011'de teslim edilmesine rağmen iç siyasi anlaşmazlıklar sebebiyle yıllarca kapalı kalan Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, Kovid-19'la mücadelede önemli rol üstlenecek.

Hastanenin acil servisi, Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan'ın yanı sıra Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Kovid-19 Ulusal Aşı Komitesi Başkanı Abdurrahman el-Bizri, TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Orhan Aydın, Sayda Belediye Başkanı Muhammed es-Suudi ve sağlık yetkililerinin katıldığı törenle "Kovid-19 Aşı Merkezi" olarak hizmete açıldı.

Sağlık Bakanı Hasan, açılış konuşmasında, Lübnan'ın güneyinde bu denli değerli bir sağlık merkezinin inşasından dolayı Türk hükümeti ve halkına teşekkür etti. Hasan, "Lübnan halkı, Türk halkının kendilerine sunduğu desteği ve özellikle bu hastaneyi unutmayacaktır." dedi.

Büyükelçi Çakıl da Sayda Türk Hastanesi'nin Kovid-19 Aşı Merkezi olarak bugün Lübnanlılara hizmet vermesinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Özellikle 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından bu hastanenin açılması için Türkiye ve Lübnan Sağlık Bakanlıkları arasında yoğun bir iş birliği başlatıldı. Bu iş birliği sayesinde Sayda Türk Hastanesi'ndeki eksiklikler giderilmiş ve bu aşamaya gelinmiştir." dedi.

Hastanenin bir bölümünün Aşı Merkezi olarak açılmasının Türkiye için büyük önem arz ettiğini aktaran Çakıl, Sayda Türk Hastanesi'nin bir an önce tüm bölümleriyle Lübnan halkına hizmet vermesini beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sonra hastanenin açılması için verdiği talimatlar doğrultusunda TİKA'nın başlattığı eksiklikleri giderme çalışmalarının sona yaklaştığını belirten Çakıl, mart sonu itibarıyla Türkiye'nin üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmiş olacağını kaydetti.

Türkiye Lübnan'a yardımlarını sürdürecek

Büyükelçi Çakıl, Türkiye'nin Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğini ifade etti.

Belediye Başkanı Suudi de Sayda Türk Hastanesi'nin bugün Kovid-19 Aşı Merkezi olarak hizmete açılmasıyla bölge halkının hayallerinin gerçekleştiğini söyledi.

Bugünkü açılışı Sayda Türk Hastanesi'nin tüm bölümleriyle faaliyete geçmesinin ilk adımı olarak değerlendiren Suudi, Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Yıllardan beri iç anlaşmazlıkların kurbanı olan Türk Hastanesi

Başkent Beyrut'un 44 kilometre güneyindeki Sayda kentinde yapım ve donanımı tamamlanan Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, acil servis, yoğun bakımlar, ameliyathaneler ve teknik birimlerin planlandığı tedavi bloku ve idare, hasta yatak birimlerinin planlandığı hasta bakım blokundan oluşuyor.

Kasım 2010'da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılarak Lübnan'a teslim edilen Sayda Türk Hastanesi, yıllardır tüm donanımıyla hizmet verebilecek durumda olmasına rağmen ülkedeki iç siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle halkın hizmetine açılamadı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle boğuşan Lübnan, Kovid-19 vakalarının da zirveye çıktığı bir dönemden geçiyor.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan'da, Beyrut Limanı'nda yaşanan felakette yaralanan binlerce kişinin tedavisi için başkentin dışındaki sağlık merkezlerine başvurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağustos ayında Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından ülkedeki sağlık ihtiyaçlarını göz önüne alarak Sayda Türk Hastanesi'nin bir an önce hasta kabulüne başlamasını sağlamak üzere Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nu özel temsilci olarak görevlendirmişti.

Prof. Dr. Topaloğlu ve beraberindeki Türk heyeti, 13 Ağustos 2020'de Lübnan'da Başbakan Hassan Diyab ve Sağlık Bakanı Hasan ile bir araya gelmiş, görüşmede hastaneyi açma çalışmalarını hızlandırma konusunda mutabık kalınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi