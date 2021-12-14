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Lübnan'daki saldırıda hayatını kaybeden Hamas mensupları toprağa verildi

AA / Wassim Samih Seifeddine - Haberler | Güncel

GÖRNTÜ DÖKÜMÜ : Sayda'daki Şuheda Camiinde binlerce kişinin katılımı ile kılınan cenaze namazından detaylar Cenaze töreninden detaylar Lübnan'daki saldırıda hayatını kaybeden Hamas mensupları toprağa verildi Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'de 12 Aralıkta bir...

GÖRNTÜ DÖKÜMÜ :

Sayda'daki Şuheda Camiinde binlerce kişinin katılımı ile kılınan cenaze namazından detaylar

Cenaze töreninden detaylar Lübnan'daki saldırıda hayatını kaybeden Hamas mensupları toprağa verildi

Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'de 12 Aralıkta bir cenaze açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 3 Hamas Hareketi mensubuna cenaze töreni düzenlendi.

Sayda'daki Şuheda Camiinde binlerce kişinin katılımı ile kılınan cenaze namazından sonra naaşlar toprağa verilmek üzere kabristanlığa götürüldü.

Lübnan'ın önde gelen şahsiyetleri ve direniş gruplarından temsilcilerin katıldığı cenazede Filistin bayrakları açılarak, direniş ve ulusal birlik lehine sloganlar atıldı.

Sayda'daki Hamas yetkilisi Eyman Şena'a cenazede, "Ulusal Güvenlik Güçleri (Fetih'e bağlı) kamplardaki Filistin ulusal güvenliği için bir tehdit haline geldi." dedi.

Şena'a tüm katillerin Lübnan makamlarına teslim edilmesini istedi.

Hamas tarafından olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, saldırıdan Fetih Hareketi'nin sorumlu olduğu öne sürülmüştü.

Hamas'ın suçlamalarına ilişkin Fetih Hareketi cephesinden herhangi bir açıklama yapılmazken, Lübnan ordusu, dün cenaze töreninde silahlı saldırı düzenleyen zanlının teslim alındığını duyurdu.

Lübnan'daki saldırıda hayatını kaybeden Hamas mensupları toprağa verildi

Lübnan'daki saldırıda hayatını kaybeden Hamas mensupları toprağa verildi

Lübnan'daki saldırıda hayatını kaybeden Hamas mensupları toprağa verildi

Lübnan'daki saldırıda hayatını kaybeden Hamas mensupları toprağa verildi

Lübnan'da cenaze töreninde Hamas Hareketi üyesi 4 kişi silahlı saldırıda öldü

Lübnan'da cenaze töreninde Hamas Hareketi üyesi 4 kişi silahlı saldırıda öldü

AA / Wassim Samih Seifeddine - Son Dakika Haberleri

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