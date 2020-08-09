Lübnan'daki protestolar 2. gününde devam ediyor Lübnan'da meydana gelen patlamanın ardından dün başlayan protestolar 2. gününde devam ediyor.

Lübnan'da meydana gelen patlamanın ardından dün başlayan protestolar 2. gününde devam ediyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından parlamento binasının çevresinde dün başlayan protestolar bugünde devam ediyor. Başkentte binlerce kişi 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamadan sorumlu tuttukları siyasi isimleri ve yetkilileri protesto etmek için yeniden sokaklara döküldü. Göstericiler, "Beyrut Limanı'nda hayatını kaybedenler için intikam", "Halk rejimi devirmek istiyor", "Devrimimiz devam ediyor" sloganları attılar. Eylemciler, ayrıca yetkililerin istifa etmesi ve dün gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Bir grup protestocu ise Beyrut'un merkezinde bulunan Göçmen ve Mülteciler Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına ait binalara baskın düzenledi. Protestolar sırasında tansiyonun yeniden yükselmesi ile polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. Polis, göstericileri dağıtmak için gaz bombası kullanırken, eylemciler ise polise taş atarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda henüz kaç kişinin yaralandığı bilinmiyor.

Öte yandan dünkü protestolarda 1 polis hayatını kaybetmiş, 238 kişi yaralanmış ve 20 kişi ise gözaltına alınmıştı. Göstericiler, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Su Bakanlığı, Ekonomi ve Çevre Bakanlığı ve Bankalar Birliğine ait binaları basmışlardı. - BEYRUT

Kaynak: İHA