Lübnan'daki patlamayı DEAŞ üstlendi, ölü sayısı 70'e yükseldi
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Lübnan'daki patlamayı DEAŞ üstlendi, ölü sayısı 70'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad, başkent Beyrut'ta bulunan bir depoda meydana gelen patlamada ölü sayısının 70'e yükseldiğini, 3 bin 700'den fazla yaralı olduğunu açıkladı.

Lübnan'daki patlamayı DEAŞ üstlendi, ölü sayısı 70'e yükseldi
05.08.2020 00:10 | Son Güncelleme: 05.08.2020 00:50

Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad, başkent Beyrut'ta bulunan bir depoda meydana gelen patlamada ölü sayısının 70'e yükseldiğini, 3 bin 700'den fazla yaralı olduğunu açıkladı. CNN International'ın haberine göre söz konusu patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir depoda meydana gelen şiddetli patlamada bilanço giderek artıyor. Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad yaptığı açıklamada, patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e yükseldiğini duyurdu. Bakan Hamad, yaralananların sayısının ise 3 bin 700'den fazla olduğunu açıkladı. Patlamada 2 Türk vatandaşının da hafif şekilde yaralandığı aktarıldı. Patlamadan saatler sonra ordu helikopterleri limanda çıkan yangınlara müdahale etti. Beyrut'taki hastanelerin hızlı bir şekilde kapasitesini aştığı ve kan stoklarının tükenmek üzere olduğu ifade edildi. CNN International'ın haberine göre söz konusu patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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