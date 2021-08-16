Lübnan'daki patlamada yaralananlardan 3'ü Ankara'ya getirildi
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Lübnan'daki patlamada yaralananlardan 3'ü Ankara'ya getirildi

Lübnan'daki patlamada yaralananlardan 3'ü Ankara'ya getirildi
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

LÜBNAN'ın Akkar kentinde bir akaryakıt tankerindeki patlamada yaralananlardan 3'ü, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

LÜBNAN'ın Akkar kentinde bir akaryakıt tankerindeki patlamada yaralananlardan 3'ü, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde, bir akaryakıt tankerinin deposunda meydana gelen patlamanın ardından çok fazla kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Lübnan makamlarının talebi doğrultusunda harekete geçen Türkiye, Lübnan'a Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans uçak gönderdi. Gönderilen ambulans uçak, bu gece saat 01.30'da beraberinde yaralılarla birlikte Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Patlamada ağır yaralanan Lübnan vatandaşı Khaled Othman, Ali Jamal Baretta ve Raed Al Hassan', Lübnan'a yollanan ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Esenboğa Havalimanına inen uçağı, sağlık görevlileri karşıladı. Görevliler, yaralıları ambulanslarla tedavi görecekleri Ankara Şehir Hastanesine kaldırdı. 


Lübnan'daki patlamada yaralananlardan 3'ü Ankara'ya getirildi
Lübnan'daki patlamada yaralananlardan 3'ü Ankara'ya getirildi
Lübnan'daki patlamada yaralananlardan 3'ü Ankara'ya getirildi
Lübnan'daki patlamada yaralananlardan 3'ü Ankara'ya getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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