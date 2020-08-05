Lübnan'daki patlamada ölü sayısı 135'e ulaştı
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Lübnan'daki patlamada ölü sayısı 135'e ulaştı

Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi.

Lübnan'daki patlamada ölü sayısı 135'e ulaştı
05.08.2020 19:43 | Son Güncelleme: 05.08.2020 20:55

Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama sonucu ölü sayısının 135'e, yaralı sayısının da 5 bine ulaştığını duyurdu. Bakan Hassan, enkaz altında onlarca kişinin hala kayıp olduğunu akardı. Bakan Hassan ayrıca, Lübnan'a ulaşan tüm yardımların özel ve devlet hastanelerine verileceğini belirtti.

Öte yandan limanda 12 numaralı depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlamasıyla meydana gelen facia nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etmişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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