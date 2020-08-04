"Lübnan'daki patlamada iki vatandaşımız hafif şekilde yaralandı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'daki patlamada 2 Türk vatandaşımızın hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'daki patlamada 2 Türk vatandaşımızın hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lübnan'daki patlamada iki vatandaşımız hafif şekilde yaralandı. Durumları iyi. Acil şifa diliyorum. Büyükelçiliğimiz acil durum hatları (+961 3 944 904, +961 70 622 012) ve Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 2929) 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindedir" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA